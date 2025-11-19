Les métiers de l’INDUSTRIE à l’AFPA AFPA Centre de Beaumont Beaumont

Les métiers de l’INDUSTRIE à l’AFPA Mercredi 19 novembre, 14h00 AFPA Centre de Beaumont Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T14:00:00 – 2025-11-19T16:00:00

Fin : 2025-11-19T14:00:00 – 2025-11-19T16:00:00

Venez découvrir les métiers et le secteur de l’ndustrie :

Présentation de nos formations

Visite des plateaux techniques

Échange avec l’équipe pédagogique

Au plaisir de vous accueillir

AFPA Centre de Beaumont 16 rue Vercingétorix, 63110 BEAUMONT Beaumont 63110 Le Masage Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Présentation des métiers de l’industrie avec visite des plateaux techniques