Les métiers de l’industrie Collège de l’Agiot Élancourt
Les métiers de l’industrie Collège de l’Agiot Élancourt mardi 25 novembre 2025.
Les métiers de l’industrie Mardi 25 novembre, 08h30 Collège de l’Agiot Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-25T08:30:00 – 2025-11-25T16:00:00
Fin : 2025-11-25T08:30:00 – 2025-11-25T16:00:00
Intervention de spécialistes des métiers de l’industrie au collège pour des 4e.
Collège de l’Agiot Collège agiot Elancourt Élancourt 78990 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « selimakoubaji@gmail.com »}]
Intervention sur les métiers de l’industrie Intervention collège métiers de l’industrie avenir