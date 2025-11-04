Les métiers de l’industrie sont-ils faits pour vous ? Agence VILLEFONTAINE Villefontaine

Les métiers de l’industrie sont-ils faits pour vous ? Mardi 4 novembre, 07h45 Agence VILLEFONTAINE Isère

Début : 2025-11-04T07:45:00+01:00 – 2025-11-04T11:30:00+01:00

Le secteur de l’industrie est un secteur porteur de sens ! Venez en découvrir toutes les facettes et, surtout, évaluer s’il peut vous correspondre ? Participez à une session de détection de potentiels pour envisager votre avenir professionnel : – Rencontrez des professionnels du secteur (entreprises, organismes de formations, représentants des branches professionnelles ) – Découvrez les métiers et les opportunités d’emploi – Testez vos aptitudes avec des exercices de mise en situation – Bénéfici

Agence VILLEFONTAINE 38090 Villefontaine Villefontaine 38090 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Le secteur de l’industrie est un secteur porteur de sens ! 1 jeune 1 solution La semaine de l’industrie