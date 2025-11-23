Les métiers de l’Inspection de l’Action Sanitaire et Sociale IPAG Rennes Lundi 15 décembre, 12h30 Ille-et-Vilaine

Voie d’accès et parcours

Nous avons le plaisir d’annoncer une conférence animée par :

Marie Ged, enseignante experte en VSS à l’EHESP, IASS

qui se tiendra le Lundi 15 décembre 2025, en salle Montaigne.

Cette conférence portera sur les métiers d’Inspecteur de l’action sanitaire et sociale.

Lieu : Salle Montaigne,

IPAG de Rennes

106 boulevard de la Duchesse Anne

35700 RENNES

Horaire : 12h30 – 13h30

Cette conférence est ouverte à tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur les métiers de la santé et de la protection sociale.

Pour accéder à l’IPAG, merci de passer par le 104 Boulevard de la duchesse Anne (entrée par Science Po).

IPAG 106, bd de la Duchesse Anne – 35700 RENNES Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine