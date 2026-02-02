Les métiers des finances publiques IPAG Rennes
entrée libre
Parcours et voies d’accès
Nous avons le plaisir d’annoncer une conférence qui se tiendra le Mercredi 8 avril, en salle Montaigne avec la participation de Madame la directrice de la DRFIP Bretagne.
Cette conférence portera sur les métiers des finances publiques.
Lieu : Salle Montaigne,
IPAG de Rennes
106 boulevard de la Duchesse Anne
35700 RENNES
Horaire : 12h30-13h30
Cette conférence est ouverte à tous.
Pour accéder à l’IPAG, merci de passer par le 104 Boulevard de la duchesse Anne (entrée par Sciences Po).
