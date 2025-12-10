Les métiers d’Inspecteur de l’Action Sanitaire et Sociale IPAG Rennes
Les métiers d’Inspecteur de l’Action Sanitaire et Sociale IPAG Rennes Lundi 15 décembre, 12h30
Voie d’accès et parcours
Nous avons le plaisir d’annoncer une conférence animée par :
Marie Ged, enseignante experte en VSS à l’EHESP, IASS
qui se tiendra le Lundi 15 décembre 2025, en salle Montaigne.
Cette conférence portera sur les métiers d’Inspecteur de l’action sanitaire et sociale.
Lieu : Salle Montaigne,
IPAG de Rennes
106 boulevard de la Duchesse Anne
35700 RENNES
Horaire : 12h30 – 13h30
Cette conférence est ouverte à tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur les métiers de la santé et de la protection sociale.
Pour accéder à l’IPAG, merci de passer par le 104 Boulevard de la duchesse Anne (entrée par Science Po).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-15T12:30:00.000+01:00
Fin : 2025-12-15T13:30:00.000+01:00
IPAG 106, bd de la Duchesse Anne – 35700 RENNES Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine