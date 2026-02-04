Les métiers d’Inspecteur de l’action sanitaire et sociale IPAG Rennes

Les métiers d'Inspecteur de l'action sanitaire et sociale IPAG Rennes

Les métiers d’Inspecteur de l’action sanitaire et sociale IPAG Rennes jeudi 5 mars 2026.

Les métiers d’Inspecteur de l’action sanitaire et sociale IPAG Rennes Jeudi 5 mars, 12h30 Ille-et-Vilaine

entrée libre

Parcours et voies d’accès

Nous avons le plaisir d’annoncer une conférence qui se tiendra le Jeudi 5 mars, en salle Montaigne.
Cette conférence portera sur les métiers dd’Inspecteur de l’action sanitaire et sociale.
Nous aurons le plaisir d’accueillir Madame Maud Moqué.
Lieu : Salle Montaigne,
IPAG de Rennes
106 boulevard de la Duchesse Anne
35700 RENNES
Horaire : 12h30-13h30
Cette conférence est ouverte à tous.
Pour accéder à l’IPAG, merci de passer par le 104 Boulevard de la duchesse Anne (entrée par Sciences Po).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-05T12:30:00.000+01:00
Fin : 2026-03-05T13:30:00.000+01:00

1
 

IPAG 106, bd de la Duchesse Anne – 35700 RENNES Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire