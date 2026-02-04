Les métiers d’Inspecteur de l’action sanitaire et sociale IPAG Rennes Jeudi 5 mars, 12h30 Ille-et-Vilaine

entrée libre

Parcours et voies d’accès

Nous avons le plaisir d’annoncer une conférence qui se tiendra le Jeudi 5 mars, en salle Montaigne.

Cette conférence portera sur les métiers dd’Inspecteur de l’action sanitaire et sociale.

Nous aurons le plaisir d’accueillir Madame Maud Moqué.

Lieu : Salle Montaigne,

IPAG de Rennes

106 boulevard de la Duchesse Anne

35700 RENNES

Horaire : 12h30-13h30

Cette conférence est ouverte à tous.

Pour accéder à l’IPAG, merci de passer par le 104 Boulevard de la duchesse Anne (entrée par Sciences Po).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-05T12:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-05T13:30:00.000+01:00

1



IPAG 106, bd de la Duchesse Anne – 35700 RENNES Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

