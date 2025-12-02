Les métiers du bois présentation et échanges Médiathèque Loudéac

Les métiers du bois présentation et échanges

Médiathèque 66 Rue de Cadélac Loudéac Côtes-d’Armor

Présentation et échanges avec la Maison Familiale Rurale autour des métiers du bois.

À travers une vidéo réalisée par des élèves de la MFR de Loudéac et un échange avec des étudiants forestiers, venez découvrir les métiers d’une filière peu connue en Bretagne.

Durée 1h. Gratuit, entrée libre. .

