Les métiers du cinéma avec les Prog’amateurs La vie est un roman Cinéma Les Cinéastes Le Mans

Les métiers du cinéma avec les Prog’amateurs La vie est un roman

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 7.7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Ce mois-ci les Prog’amateurs, les bénévoles du cinéma Les Cinéastes, proposent leur série Métiers du cinéma avec une séance-rencontre sur le doublage au cinéma. Fabienne Guyon partagera son expérience à la suite de la projection de La vie est un roman de Alain Resnais.

Ce mois-ci les Prog’amateurs, les bénévoles du cinéma Les Cinéastes, proposent leur série Métiers du cinéma avec une séance-rencontre sur le doublage au cinéma. Fabienne Guyon partagera son expérience en évoquant les différents films auxquels elle a participé. Cette actrice et chanteuse mancelle aux multiples facettes, fut nominée dans la catégorie meilleur espoir féminin dans le film Une chambre en ville de Jacques Demy.

Avant l’échange, les prog’amateurs auront le plaisir de vous présenter le film la vie est un roman d’Alain Resnais dans lequel elle assurait le doublage de Sabine Azéma pour les parties chantées. .

English :

This month, Les Prog?amateurs, the volunteers from Les Cinéastes cinema, present their Métiers du cinéma series with a session on dubbing in the cinema. Fabienne Guyon will share her experience following the screening of Alain Resnais’ La vie est un roman .

German :

In diesem Monat bieten die Prog?amateurs, die Freiwilligen des Kinos Les Cinéastes, ihre Reihe Filmberufe mit einer Gesprächsrunde über die Synchronisation im Film an. Fabienne Guyon wird im Anschluss an den Film La vie est un roman von Alain Resnais über ihre Erfahrungen berichten.

Italiano :

Questo mese, i Prog?amateurs, i volontari del cinema Les Cinéastes, propongono la serie Professioni del cinema con una sessione sul doppiaggio al cinema. Fabienne Guyon condividerà la sua esperienza dopo la proiezione di La vie est un roman di Alain Resnais.

Espanol :

Este mes, los Prog?amateurs, los voluntarios del cine Les Cinéastes, proponen su ciclo Oficios del cine con una sesión sobre el doblaje en el cine. Fabienne Guyon compartirá su experiencia tras la proyección de La vie est un roman , de Alain Resnais.

