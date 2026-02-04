Les métiers du ministère de l’Europe et des affaires étrangères IPAG Rennes Jeudi 19 février, 12h30 Ille-et-Vilaine

entrée libre

Parcours et voies d’accès

Nous avons le plaisir d’annoncer une conférence qui se tiendra le Jeudi 19 février, en salle Montaigne.

Cette conférence portera sur les métiers de l’Europe et des affaires étrangères.

Lieu : Salle Montaigne,

IPAG de Rennes

106 boulevard de la Duchesse Anne

35700 RENNES

Horaire : 12h30-13h30

Cette conférence est ouverte à tous.

Pour accéder à l’IPAG, merci de passer par le 104 Boulevard de la duchesse Anne (entrée par Sciences Po).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-19T12:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-19T13:30:00.000+01:00

IPAG 106, bd de la Duchesse Anne – 35700 RENNES



