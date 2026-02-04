Les métiers du ministère de l’Europe et des affaires étrangères IPAG Rennes
entrée libre
Parcours et voies d’accès
Nous avons le plaisir d’annoncer une conférence qui se tiendra le Jeudi 19 février, en salle Montaigne.
Cette conférence portera sur les métiers de l’Europe et des affaires étrangères.
Lieu : Salle Montaigne,
IPAG de Rennes
106 boulevard de la Duchesse Anne
35700 RENNES
Horaire : 12h30-13h30
Cette conférence est ouverte à tous.
Pour accéder à l’IPAG, merci de passer par le 104 Boulevard de la duchesse Anne (entrée par Sciences Po).
IPAG 106, bd de la Duchesse Anne – 35700 RENNES Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine