UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes99vues

Les métiers du Muséum Médiathèque Luce Courville Nantes

mercredi 2 décembre 2026 · Médiathèque Luce Courville · Nantes

Les métiers du Muséum Médiathèque Luce Courville Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 2 décembre 2026
Fin
mercredi 2 décembre 2026
Heure de début
18:00
Lieu
Médiathèque Luce Courville
Adresse
1 Rue Eugène Thomas
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-02 18:00 –
Gratuit : oui  Adulte, Jeune Public – Age minimum : 11 et Age maximum : 99 

Proposé par Les Copains du Muséum de NantesÀ l’occasion du grand chantier en cours jusqu’à la réouverture de 2029, venez rencontrer les professionnels sans qui le Muséum n’existerait pas, découvrir leurs métiers et savoir-faire et partager leur passion.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/


Afficher la carte du lieu Médiathèque Luce Courville et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)