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Les métiers du Muséum Médiathèque Luce Courville Nantes
mercredi 2 décembre 2026 · Médiathèque Luce Courville · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-02 18:00 –
Gratuit : oui Adulte, Jeune Public – Age minimum : 11 et Age maximum : 99
Proposé par Les Copains du Muséum de NantesÀ l’occasion du grand chantier en cours jusqu’à la réouverture de 2029, venez rencontrer les professionnels sans qui le Muséum n’existerait pas, découvrir leurs métiers et savoir-faire et partager leur passion.
Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/
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