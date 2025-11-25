Les métiers du nucléaires et des réseaux électriques vous tentent ou bien vous y travaillez déjà : ce forum de recrutement est fait pour vo Tours – Agence SAINT CYR SUR LOIRE Tours

Les métiers du nucléaire et des réseaux électriques vous tentent ou vous y travaillez déjà : ce forum de recrutement est fait pour vous ! Mardi 25 novembre, 12h30 Tours – Agence SAINT CYR SUR LOIRE Indre-et-Loire

Que vous soyez salarié(e), intérimaire, demandeur(euse) d’emploi ou bien jeune, sénior(e) ou autres, nous vous attendons le 25/11 pour découvrir ce secteur. Vous pourrez : – échanger avec des professionnels – postuler auprès les entreprises présentes – parler de votre projet avec des centres de formations ou des structures d’accompagnement à l’emploi – … En une après-midi, vous pourrez choisir votre avenir dans ce secteur en perpétuelle évolution et faire progresser votre carrière professionne

Tours – Agence SAINT CYR SUR LOIRE 37000 Tours Tours 37000 Les Halles Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Que vous soyez salarié(e), intérimaire, demandeur(euse) d’emploi ou bien jeune, sénior(e) ou autres, nous vous attendons le 25/11 pour découvrir ce secteur. La semaine de l’industrie #TousMobilisés