LES MÉTIERS DU PORT Sète

LES MÉTIERS DU PORT

1 rue Jean Vilar Sète Hérault

Début : 2026-03-19
fin : 2026-04-06

Les amis du Musée de la Mer proposent dans le cadre d’Escale à Sète une exposition Olivier Maynard Maquettiste & photographe et ses invités René Rul & Hélène Scheffer
As part of Escale à Sète, the Friends of the Musée de la Mer are presenting an exhibition by Olivier Maynard, Maquettist & photographer, and his guests René Rul & Hélène Scheffer

