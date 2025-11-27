LES METIERS DU TERTIAIRE Alençon – Agence ALENCON Alençon

LES METIERS DU TERTIAIRE Jeudi 27 novembre, 08h00 Alençon – Agence ALENCON Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-27T08:00:00 – 2025-11-27T11:00:00

Fin : 2025-11-27T08:00:00 – 2025-11-27T11:00:00

Recrutement dans les métiers du secteur du TERTIAIRE sous forme de Job Dating avec SUPPLAY ALENCON.

Vous avez une première expérience dans le domaine du TERTIAIRE . L’agence SUPPLAY vous ouvre ses portes , Le Jeudi 27 Novembre 2025 de 09h00 à 12h00. Vous devrez venir avec un CV à jour. Un entretien vous sera proposé avec différents postes à pourvoir avec des tests métiers. L’agence SUPPLAY se situe au 14 rue Cazault 61.000 dans le centre ville d’Alençon.

Alençon – Agence ALENCON 61000 Alençon

