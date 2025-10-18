LES MICHELS – LA BAIE DES SINGES Cournon D’auvergne

samedi 18 octobre 2025.

LES MICHELS Début : 2025-10-18 à 20:33. Tarif : – euros.

LES MICHELS « Concert hommage pas très net à des chanteurs morts mais pas oubliés ! »Ils sont deux, ils s’appellent tous les deux Michel (ou presque), et ils ont eu la bonne idée de ranimer le répertoire des grands disparus… à leur sauce ! Contrebasse, ukulélé, voix et espièglerie sont leurs seules armes pour faire revivre Michel Brassens, Michèle Piaf, Michel Jackson ou Michel Nougaro (Oui, y’a beaucoup de Michel. Non, ce n’est pas un hasard).Avec plus de 200 concerts à leur actif – de la France profonde jusqu’en Belgique lointaine – Les Michels ont affiné leur art : celui de faire chanter les vivants avec des chansons de morts. Le tout avec une tendresse renversante, une interactivité réjouissante et un humour plus fin qu’il n’y paraît.Pour tous les publics, même ceux qui n’ont connu aucun des Michel originaux.Cédric Laronche (Michel) : chant, ukulélé, contrebasseArnaud Delosanne (Michel) : chant, contrebasse, ukulélé

LA BAIE DES SINGES 6 AV. DE LA REPUBLIQUE 63800 Cournon D’auvergne 63