Les Michels Espace Jean Vilar Revin vendredi 17 octobre 2025.

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Les Michels partagent contrebasse, humour et ukulélé pour revisiter avec élégance et complicité le répertoire du patrimoine culturel francophone dans une sorte de juke-box-spectacle joyeux et participatif !!! Les Michels ne revisitent que des chansons de chanteurs/chanteuses décédé(e)s et qui s’appelaient Michel comme Michel Brassens, Michelle Dalida, Michel Dassin, Michel Delpech… Répondant à (pratiquement) toues les demandes du public jamais en manque d’idées parfois saugrenues (« Savez-vous chanter du Michel-Ange ? »), les Michels possèdent sur le bout des doigts (et sur le bout de la langue) le répertoire de notre belle et grande chanson françaiso-francophone !!! Affûtez vos souvenirs, aiguisez votre mémoire, les Michels sont prêts !!! Ce spectacle plein de bonne humeur permets aux plus grands comme aux plus petits de tous horizons, de se retrouver autour d’une culture commune, et de passer un moment joyeux et convivial, ensemble. Contrebasse et ukulélé Arnaud Delosanne et Cédric Laronche. Bon à savoir Durée du spectacle 1h20. À partir de 8 ans.

Espace Jean Vilar 1 place Jean Jaurès Revin 08500 Ardennes Grand Est +33 3 24 41 55 71 contact@ville-revin.fr

English :

Les Michels share double bass, humor and ukulele to revisit with elegance and complicity the repertoire of the French-speaking cultural heritage in a kind of joyful and participative juke-box-show!!!! Les Michels revisit only songs by deceased singers named Michel, such as Michel Brassens, Michelle Dalida, Michel Dassin, Michel Delpech… Responding to (virtually) any request from an audience never short of wild ideas (« Do you know how to sing Michelangelo? »), the Michels have the repertoire of our great French chanson at their fingertips (and on the tip of their tongue)! Sharpen your memories, the Michels are ready! This light-hearted show allows young and old alike, from all walks of life, to come together around a common culture, and spend a joyful, convivial moment together. Double bass and ukulele: Arnaud Delosanne and Cédric Laronche. Good to know: Running time: 1h20. Ages 8 and up.

German :

Die Michels teilen sich Kontrabass, Humor und Ukulele, um mit Eleganz und Komplizenschaft das Repertoire des frankophonen Kulturerbes in einer Art fröhlichem und partizipativem Jukebox-Spektakel neu zu beleben! Die Michels spielen ausschließlich Lieder von verstorbenen Sängern und Sängerinnen, die Michel hießen, wie Michel Brassens, Michelle Dalida, Michel Dassin, Michel Delpech… Die Michels beantworten (fast) alle Anfragen des Publikums, dem es nie an manchmal verrückten Ideen mangelt (« Können Sie Michelangelo singen? »), und besitzen das Repertoire unseres schönen und großen französischsprachigen Chansons an den Fingerspitzen (und auf der Zunge)! Schärfen Sie Ihre Erinnerungen, schärfen Sie Ihr Gedächtnis, die Michels sind bereit!!! Diese Show voller guter Laune ermöglicht es den Größten und Kleinsten aller Horizonte, sich um eine gemeinsame Kultur zu versammeln und gemeinsam einen fröhlichen und geselligen Moment zu verbringen. Kontrabass und Ukulele: Arnaud Delosanne und Cédric Laronche. Gut zu wissen: Dauer der Aufführung: 1 Stunde 20 Minuten. Ab 8 Jahren.

Italiano :

Les Michels condividono contrabbasso, umorismo e ukulele per rivisitare il repertorio del patrimonio culturale francese con eleganza e complicità in una sorta di jukebox-show gioioso e partecipativo! Les Michels rivisitano solo canzoni di cantanti deceduti chiamati Michel, come Michel Brassens, Michelle Dalida, Michel Dassin, Michel Delpech… Rispondendo a (quasi) tutte le richieste del pubblico che non è mai a corto di idee folli (« Puoi cantare Michelangelo? »), i Michels hanno a portata di mano (e sulla punta della lingua) il repertorio della nostra grande chanson francese! Quindi affilate la memoria, i Michels sono pronti a partire! Questo spettacolo allegro è un ottimo modo per giovani e meno giovani, di ogni estrazione sociale, di condividere una cultura comune e di divertirsi insieme. Contrabbasso e ukulele: Arnaud Delosanne e Cédric Laronche. Da sapere: Durata: 1 ora e 20 minuti. A partire dagli 8 anni.

Espanol :

Les Michels comparten contrabajo, humor y ukelele para revisitar el repertorio del patrimonio cultural francés con elegancia y complicidad en una especie de jukebox-show alegre y participativo Les Michels revisitan únicamente canciones de cantantes fallecidos llamados Michel, como Michel Brassens, Michelle Dalida, Michel Dassin, Michel Delpech… Respondiendo a (prácticamente) todas las peticiones de un público al que nunca le faltan ideas locas (« ¿Puedes cantar Michelangelo? »), los Michels tienen el repertorio de nuestra gran chanson francesa al alcance de la mano (¡y en la punta de la lengua!) Así que afina la memoria, ¡los Michel están listos! Este espectáculo desenfadado es una buena ocasión para que jóvenes y mayores, de todos los horizontes, compartan una cultura común y se diviertan juntos. Contrabajo y ukelele: Arnaud Delosanne y Cédric Laronche. Conviene saberlo: Duración: 1 hora y 20 minutos. A partir de 8 años.

