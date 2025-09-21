Les Micro Défis du Patrimoine Départ à l’Office de Tourisme Châlons-en-Champagne
Les Micro Défis du Patrimoine Départ à l’Office de Tourisme Châlons-en-Champagne dimanche 21 septembre 2025.
Les Micro Défis du Patrimoine
Départ à l’Office de Tourisme 3 Quai des Arts Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Tout public
50 défis à relever.
Inscription gratuite.
Maximum 50 équipes de 2 à 6 personnes. .
Départ à l’Office de Tourisme 3 Quai des Arts Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 65 17 89
English : Les Micro Défis du Patrimoine
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les Micro Défis du Patrimoine Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne