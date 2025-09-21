Les « micro-défis du patrimoine » Office du Tourisme Châlons-en-Champagne

Les « micro-défis du patrimoine » Office du Tourisme Châlons-en-Champagne dimanche 21 septembre 2025.

Les « micro-défis du patrimoine » Dimanche 21 septembre, 10h00 Office du Tourisme Marne

Equipes de 2 à 6 personnes. Afin de participer, vous devez être en procession d’un téléphone portable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T13:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T13:00:00

Une animation gratuite proposée par l’office de tourisme. Il y a 50 défis à relever pour une expérience ludique qui vous permettra de découvrir la ville autrement.

Office du Tourisme 3 quai des Arts, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est https://www.chalons-tourisme.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.chalons-tourisme.com/billetterie/ »}] Il représente un acteur important du rayonnement touristique châlonnais. Son architecture en pan de bois est caractéristique des habitations historiques à Châlons.

Une animation gratuite proposée par l’office de tourisme. Il y a 50 défis à relever pour une expérience ludique qui vous permettra de découvrir la ville autrement.

© Office du tourisme