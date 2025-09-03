Les Micro-folies de Tergnier Tergnier
Place Lionel Lefèvre Tergnier Aisne
Début : 2025-09-03 10:00:00
fin : 2025-09-10 16:00:00
2025-09-03 2025-09-10 2025-09-17 2025-09-24 2025-10-01 2025-10-08 2025-10-15 2025-10-22 2025-10-29 2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-26 2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17 2025-12-24 2025-12-31 2026-01-07 2026-01-14
À Tergnier, le projet Micro-Folie installé au cœur de la Médiathèque L’Oiseau Lire permet de découvrir les trésors des plus grandes institutions nationales via son musée numérique, et de découvrir des contenus immersifs à 360° grâce aux casques de réalité virtuelle.
La Micro-Folie de Tergnier c’est
10 tablettes numériques
1 grand écran
5 casques de réalité virtuelle
plus de 4 000 œuvres à découvrir
accessible en plus de 10 langues
UN MUSEE NUMERIQUE LE COEUR DE LA MICRO-FOLIE
Réunissant des centaines de chefs-d’œuvre de 12 institutions et musées nationaux à découvrir sous forme numérique, cette galerie d’art virtuelle mêlant arts plastiques, spectacle vivant, design, architectures, etc, est une offre culturelle unique et ludique.
À visiter seul, en famille, ou entre amis, le Musée numérique vous donnera accès à une multitude de trésors.
Le Musée numérique se visite aussi en groupe, pour cela réservez dès maintenant votre séance. Créez votre propre parcours de médiation ou utilisez les parcours de médiation déjà créés en lien avec les programmes scolaires, grâce à un mode conférencier dédié.
La Micro-Folie Tergnier vous accueille les mercredis et samedis aux horaires suivants
10h et 14h présentation de la playlist thématique du mois avec temps d’échange avec le public
16h accès à la réalité virtuelle avec port de casque
Accès gratuit. Il est nécessaire d’être inscrit à la médiathèque (gratuit).
Réalité virtuelle à partir de 10 ans / 5 personnes maximum
Accès scolaires les équipes enseignantes sont invitées à se rapprocher des médiateurs pour des séances et des horaires adaptés.
Renseignements et réservations
Médiathèque L’Oiseau Lire
1 place Lionel Lefèvre
02700 Tergnier
03 23 37 25 26
mediatheque@ville-tergnier.fr 0 .
Place Lionel Lefèvre Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 37 25 26
