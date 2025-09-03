Les Micro-folies de Tergnier Tergnier

Place Lionel Lefèvre Tergnier Aisne

Gratuit

0

Gratuit

Début : 2025-09-03 10:00:00

fin : 2025-09-10 16:00:00

2025-09-03 2025-09-10 2025-09-17 2025-09-24 2025-10-01 2025-10-08 2025-10-15 2025-10-22 2025-10-29 2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-26 2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17 2025-12-24 2025-12-31 2026-01-07 2026-01-14

À Tergnier, le projet Micro-Folie installé au cœur de la Médiathèque L’Oiseau Lire permet de découvrir les trésors des plus grandes institutions nationales via son musée numérique, et de découvrir des contenus immersifs à 360° grâce aux casques de réalité virtuelle.

La Micro-Folie de Tergnier c’est

10 tablettes numériques

1 grand écran

5 casques de réalité virtuelle

plus de 4 000 œuvres à découvrir

accessible en plus de 10 langues

UN MUSEE NUMERIQUE LE COEUR DE LA MICRO-FOLIE

Réunissant des centaines de chefs-d’œuvre de 12 institutions et musées nationaux à découvrir sous forme numérique, cette galerie d’art virtuelle mêlant arts plastiques, spectacle vivant, design, architectures, etc, est une offre culturelle unique et ludique.

À visiter seul, en famille, ou entre amis, le Musée numérique vous donnera accès à une multitude de trésors.

Le Musée numérique se visite aussi en groupe, pour cela réservez dès maintenant votre séance. Créez votre propre parcours de médiation ou utilisez les parcours de médiation déjà créés en lien avec les programmes scolaires, grâce à un mode conférencier dédié.

La Micro-Folie Tergnier vous accueille les mercredis et samedis aux horaires suivants

10h et 14h présentation de la playlist thématique du mois avec temps d’échange avec le public

16h accès à la réalité virtuelle avec port de casque

Accès gratuit. Il est nécessaire d’être inscrit à la médiathèque (gratuit).

Réalité virtuelle à partir de 10 ans / 5 personnes maximum

Accès scolaires les équipes enseignantes sont invitées à se rapprocher des médiateurs pour des séances et des horaires adaptés.

Renseignements et réservations

Médiathèque L’Oiseau Lire

1 place Lionel Lefèvre

02700 Tergnier

03 23 37 25 26

mediatheque@ville-tergnier.fr 0 .

Place Lionel Lefèvre Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 37 25 26

