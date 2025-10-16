Les microbiomes à l’ombre des baobabs Hôtel de ville Arbois

Les microbiomes à l’ombre des baobabs

Hôtel de ville 10 Rue de l'Hôtel de ville Arbois Jura

16 octobre 2025 18:00:00

Conférence dans salle du tribunal Hôtel de ville

En prélude du Festival des Solidarités, la Ville d’Arbois et les maisons de Louis Pasteur invitent Frédéric Keck à une présentation intitulée les microbiomes à l’ombre des baobabs .

Frédéric Keck a étudié la philosophie à l’École normale supérieure de Paris où Pasteur fut directeur des études scientifiques. Il est directeur de recherche au CNRS, membre du Laboratoire d’anthropologie sociale du Collège de France. Philosophe et anthropologue, il a effectué des recherches sur les risques alimentaires et les maladies animales particulièrement en Asie.

Depuis 2014, il est membre de l’Institut Canadien d’Etudes Avancées (CIFAR), avec lequel il mène des recherches sur le microbiome dans l’Afrique post-coloniale, en collaboration avec l’Institut Fondamental d’Afrique Noire à Dakar.

Cette conférence sera aussi l’occasion de présenter la coopération initiée par la ville d’Arbois avec Doufelgou 2, une ville du Togo. Cette coopération, à laquelle s’associent la commune des Planches et les maisons de Louis Pasteur, est soutenue par différentes instances dont la Région Bourgogne-Franche-Comté, et bénéficie de l’accompagnement de l’opérateur Bourgogne-Franche-Comté International. Un volet de cette opération est consacré aux produits fermentés, aussi nombreux qu’étonnants. .

