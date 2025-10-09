Les midi-concerts à la mairie du 8e Mairie du 8e arrondissement PARIS

Les midi-concerts à la mairie du 8e Mairie du 8e arrondissement PARIS jeudi 9 octobre 2025.

Classe de guitare de Jérémy Jouve

Francisco TARREGA

Variations sur le Carnaval de Venise



Astor PIAZZOLLA

Otoño Porteño

Sofia Zhernovyckh, guitare

Jean-Sébastien BACH

Prélude BWV 1006



Mario CASTELNUOVO – TEDESCO

Tre Preludi Mediterranei



Giulio REGONDI

Air varié, opus 21

Gabriele Imbesi, guitare

Concert à la mairie du 8e par les étudiant·es de la classe de guitare de Jérémy Jouve

Le jeudi 09 octobre 2025

de 13h00 à 13h45

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-09T16:00:00+02:00

fin : 2025-10-09T16:45:00+02:00

Date(s) : 2025-10-09T13:00:00+02:00_2025-10-09T13:45:00+02:00

Mairie du 8e arrondissement 3 rue de Lisbonne 75008 PARIS

https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis