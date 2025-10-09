Les midi-concerts à la mairie du 8e Mairie du 8e arrondissement PARIS
Les midi-concerts à la mairie du 8e Mairie du 8e arrondissement PARIS jeudi 9 octobre 2025.
Classe de guitare de Jérémy Jouve
Francisco TARREGA
Variations sur le Carnaval de Venise
Astor PIAZZOLLA
Otoño Porteño
Sofia Zhernovyckh, guitare
Jean-Sébastien BACH
Prélude BWV 1006
Mario CASTELNUOVO – TEDESCO
Tre Preludi Mediterranei
Giulio REGONDI
Air varié, opus 21
Gabriele Imbesi, guitare
Concert à la mairie du 8e par les étudiant·es de la classe de guitare de Jérémy Jouve
Le jeudi 09 octobre 2025
de 13h00 à 13h45
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Mairie du 8e arrondissement 3 rue de Lisbonne 75008 PARIS
