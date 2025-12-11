Les midi-concerts à la mairie du 8e Mairie du 8e arrondissement PARIS

Classe de guitare de Jérémy Jouve

Concert à la mairie du 8e par les étudiant·es de la classe de guitare de Jérémy Jouve

Le jeudi 08 janvier 2026

de 13h00 à 13h45

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-08T14:00:00+01:00

fin : 2026-01-08T14:45:00+01:00

Date(s) : 2026-01-08T13:00:00+02:00_2026-01-08T13:45:00+02:00

Mairie du 8e arrondissement 3 rue de Lisbonne 75008 PARIS

