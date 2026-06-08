Les midinettes de Jacques Hadjaje Tournée des Villages de la TRPL Longuenée-en-Anjou dimanche 26 juillet 2026.

Longuenée-en-Anjou

Les midinettes de Jacques Hadjaje Tournée des Villages de la TRPL

Parc du Château du Plessis-Macé Longuenée-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 20:30:00

fin : 2026-07-26 22:30:00

Date(s) :

2026-07-26

Dans le cadre de sa Tournée des Villages, la Troupe Réunie pour la Poésie et la Liberté (TRPL) sillonne les routes des Pays de la Loire, du 2 juillet au 9 août, pour jouer deux spectacles dans 41 villages.

Tout public à partir de 10 ans. .

Parc du Château du Plessis-Macé Longuenée-en-Anjou 49770 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 35 40 asso@trpl.fr

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English :

L’événement Les midinettes de Jacques Hadjaje Tournée des Villages de la TRPL Longuenée-en-Anjou a été mis à jour le 2026-06-05 par Destination Angers