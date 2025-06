Les Midinettes / Théâtre Rue du Docteur Laulaigne Chemillé-en-Anjou 25 juillet 2025 20:30

Les midinettes de Jacques Hadjaje, 2025

Aujourd’hui, dans le centre de la France. L’usine Marilou , l’un des fleurons de la confection de sous-vêtements féminins, ferme ses portes. Ses deux cents ouvrières sont brutalement licenciées. Bien résolues à en découdre pour défendre leur travail et leur dignité, elles décident d’occuper l’usine. Les midinettes raconte cette épopée de vingt-sept jours, faite de fou-rires et de cris de colère, de désillusions et de bouffées d’espoir. Elles racontent une lutte pour la vie.

Distribution :

– Amandine Calsat

– Thibault Deblache

– Anne Didon

– Juliette Ordonneau

– Pélagie Papillon

– Morgane Rebray

Mise en scène Camille de La Guillonnière

Collaboration artistique Jessica Vedel

Costumes Anne-Claire Ricordeau et Jessica Vedel

Réalisation des décors Yannick Besson et Lucas Martin-Dupré

Régie Yannick Besson

Musique Thibault Deblache

Affiche Stéphane Larroze

Éditions Les Cygnes

Production Théâtre Régional des Pays de la Loire

Avec le soutien de la SACD .

Rue du Docteur Laulaigne Prairie du Château de Gonnord

Chemillé-en-Anjou 49670 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 35 40

