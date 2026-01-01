Les midis au Musée Historique De plumes et de bronze, deux sculptures exceptionnelles de l’artiste haguenovien Hans Gsell Haguenau

Les midis au Musée Historique De plumes et de bronze, deux sculptures exceptionnelles de l’artiste haguenovien Hans Gsell

9 Rue du Maréchal Foch Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : 2026-01-15

12:30:00

13:15:00

Date(s) :

2026-01-15

Le Musée Historique vous propose de découvrir en avant-première quelques œuvres de Hans Gsell (1884 1915), sculpteur animalier, faisant partie d’un lot proposé en don par sa famille. L’occasion également d’une discussion autour de la vie de l’artiste et de ses œuvres, et de redécouvrir les deux sculptures en bronze déjà présentes au sein de la collection du musée. .

9 Rue du Maréchal Foch Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 29 39 musees-archives@agglo-haguenau.fr

English :

The Musée Historique invites you to preview a number of works by animal sculptor Hans Gsell (1884 1915), part of a batch donated by his family.

