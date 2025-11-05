Les midis de l’entrepreneuriat En ligne Orsay

Sur inscription

Début : 2025-11-05T12:30:00 – 2025-11-05T13:30:00

Venez échanger avec des prodessionnels de l’écosystème entrepreneurial, des alumni, des doctorant ou encore des étudiants entrepreneurs de l’Université Paris-Saclay.

En ligne Université Paris-Saclay Orsay 91400 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France

