Les midis de l’entrepreneuriat, Faculté des sciences d’Orsay, amphi H1, Orsay

Les midis de l’entrepreneuriat Mercredi 11 mars, 12h30 Faculté des sciences d’Orsay, amphi H1 Essonne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-11T12:30:00+01:00 – 2026-03-11T13:30:00+01:00

Fin : 2026-03-11T12:30:00+01:00 – 2026-03-11T13:30:00+01:00

Venez échanger avec des professionnels et professionnelles de l’écosystème entrepreneurial, des alumni, des doctorants et doctorantes ou encore des étudiants et étudiantes entrepreneur·e·s de l’Université Paris-Saclay.

Faculté des sciences d’Orsay, amphi H1 bâtiment 333, campus Orsay Orsay 91405 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/SurveyServer/s/EnqPdgg/Midis_Entrepreneuriat_2025/questionnaire.htm »}]

Webinaire « Une deeptech qui décarbone grâce à l’optimisation de la photosynthèse et transforme la biomasse en engrais organique » entrepreneuriat webinaire