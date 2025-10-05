LES MIDIS EN MUSIQUE-ROMANCES ET TRIOS – AUDITORIUM – MUSEE DE GRENOBLE Grenoble

LES MIDIS EN MUSIQUE-ROMANCES ET TRIOS Début : 2026-01-22 à 12:30. Tarif : – euros.

Jean-Michel Danet, violon Lilit Aragona-Ghazarian, piano Cécile Bugner, corLa période romantique est riche de chefs d’œuvre musicaux emplis d’émotions contrastées, de la passion à la fougue, au désespoir poignant, à la tendresse caressante. Le romantisme germanique a influencé l’Europe entière et les compositeurs de tous les horizons s’en sont nourris. Camille Saint-Saëns dans la Romance en mi pour cor et piano expose un thème aux sonorités légères du romantisme français, tout en cherchant à retrouver les couleurs sombres propres à l’harmonie germanique. Vous découvrirez les Trois Romances de Clara Schumann pour violon et piano, emplies de ces sonorités germaniques caractéristiques, et d’une grande sensibilité qui vous ira droit au cœur. Enfin, vous découvrirez le Trio pour cor, violon et piano de Johannes Brahms. Étant lui-même corniste, Brahms écrit remarquablement pour cet instrument évocateur de la nature, et particulièrement des forêts. Cela vient de son histoire, le cor descendant du cor du chasse, et de la nature de sa sonorité, chaleureuse, pleine, parfois sombre ou enchanteresse, comme le peuvent être les sous-bois. SAINT-SAËNS : Romance pour cor et piano en mi bémol majeur op. 67CLARA SCHUMANN : Trois Romances pour violon et piano opus 22BRAHMS : Trio en mi bémol majeur op. 40avec le Conservatoire de Grenoble

AUDITORIUM – MUSEE DE GRENOBLE . 38000 Grenoble 38