Les midis-lecture – Angers Nantes Opéra Théâtre Graslin Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-15 12:30 – 14:00

Gratuit : oui Entrée libre dans la limite des places disponibles Tout public

Parce que littérature et opéra sont étroitement liés, nous vous invitons à entrer dans le théâtre pour une pause lecture, libre et accessible à tous. Dans un monde où tout va trop vite, prenons ensemble le temps de redécouvrir des auteurs, des textes, des passages qui nous reconnectent à la langue et à la beauté des mots.Ces rendez-vous sont conçus comme des moments simples et conviviaux : écouter des textes lus à voix haute, découvrir l’univers de la prochaine saison et prendre un premier temps avec le théâtre, même pour quelques minutes.Au programme : lectures en continu de 12h30 à 14h dans le hall du Théâtre Graslin, autour de la thématique de la saison à venir. Que vous souhaitiez rester 5, 10, 20 ou 30 minutes, vous êtes libres de venir et repartir quand vous le souhaitez !15 avril : Lecture par Alexandra Lacroix, directrice d’Angers Nantes OpéraEntrée libre dans la limite des places disponibles

Théâtre Graslin Centre-ville Nantes 44000

https://www.angers-nantes-opera.com/les-midis-lecture



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