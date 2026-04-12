Les midis-lecture – Angers Nantes Opéra, Théâtre Graslin, Nantes

Les midis-lecture – Angers Nantes Opéra Mercredi 15 avril, 12h30 Théâtre Graslin Loire-Atlantique

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T12:30:00+02:00 – 2026-04-15T14:00:00+02:00

Fin : 2026-04-15T12:30:00+02:00 – 2026-04-15T14:00:00+02:00

Parce que littérature et opéra sont étroitement liés, nous vous invitons à entrer dans le théâtre pour une pause lecture, libre et accessible à tous. Dans un monde où tout va trop vite, prenons ensemble le temps de redécouvrir des auteurs, des textes, des passages qui nous reconnectent à la langue et à la beauté des mots.

Ces rendez-vous sont conçus comme des moments simples et conviviaux : écouter des textes lus à voix haute, découvrir l’univers de la prochaine saison et prendre un premier temps avec le théâtre, même pour quelques minutes.

Au programme : lectures en continu de 12h30 à 14h dans le hall du Théâtre Graslin, autour de la thématique de la saison à venir. Que vous souhaitiez rester 5, 10, 20 ou 30 minutes, vous êtes libres de venir et repartir quand vous le souhaitez !

15 avril : Lecture par Alexandra Lacroix, directrice d’Angers Nantes Opéra

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Théâtre Graslin 1T Place Graslin, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.angers-nantes-opera.com/les-midis-lecture »}]

Venez assister aux Midis-Lecture, des rendez-vous pensés pour partager des découvertes littéraires. Car avant de devenir musique, l’opéra naît souvent des mots. nantes nantes métropole

© Romain Boulanger