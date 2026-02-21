Les mignonettes mini-œuvres créatives Bâtiment à gauche de la mairie Houlgate
Bâtiment à gauche de la mairie 10 boulevard des Belges Houlgate Calvados
Début : 2026-04-23 10:00:00
fin : 2026-04-23 12:00:00
2026-04-23
Avec l’aide de l’artiste-peintre Sophie Lecesne, votre enfant crée une œuvre miniature à partir d’une œuvre plus grande. Parfait pour offrir en cadeau ! De 7 à 12 ans. Inscription obligatoire.
Votre enfant crée une œuvre miniature à partir d’une œuvre plus grande. Parfait pour offrir en cadeau ! Atelier avec l’artiste-peintre Sophie Lecesne.
De 7 à 12 ans.
Inscription obligatoire. .
Bâtiment à gauche de la mairie 10 boulevard des Belges Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 7 62 04 74 38 14arts14@gmail.com
English : Les mignonettes mini-œuvres créatives
With the help of painter Sophie Lecesne, your child can create a miniature from a larger work. Perfect as a gift! Ages 7 to 12. Registration required.
