Les milieux rhénans carrefour de migration

Lauterbourg Bas-Rhin

Début : Dimanche 2026-01-25

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Au cours d’une balade matinale, venez découvrir les oiseaux d’eau qui passent l’hiver sur les plans d’eau alsacien. Sarcelles d’hiver, garrots à œil d’or, cygnes chanteurs…profitent des gravières et du Rhin tout au long de la période hivernale. Munis de jumelles et de longues-vues, venez les observer et apprenez à les reconnaître.

Le Rhin est l’un des couloirs de migration le plus important en Europe pour de nombreux oiseaux. Ceux qui s’y arrêtent pendant l’hiver vivent bien plus au nord le reste de l’année. A nous de sortir nos jumelles pour observer leurs belles couleurs et tenter de les identifier. Venez découvrir avec Marion Ly (animatrice nature) ces oiseaux migrateurs qui font halte le long du fleuve.

Heure et lieu de RDV précis communiqués à l’inscription obligatoire.

Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de communes de la Plaine du Rhin .

Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 51 67 agendacine@gmail.com

Take a morning stroll and discover the waterbirds that spend the winter on Alsace’s waterways. Green-winged teal, goldeneye, whooper swans…enjoy the gravel pits and the Rhine all winter long. Equipped with binoculars and spotting scopes, come and observe and learn to recognize them.

