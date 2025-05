Les mille et une famillles – Maison Pour Tous Caillens Montpellier, 27 mai 2025, Montpellier.

Suite à une résidence de deux mois à l’école S. Paty, la metteuse en scène et comédienne Gabrielle Gonzalez présente le conte musical « Les mille et une familles » le 27 mai à 18h à la MPT Caillens.

Cette pièce traite d’un sujet qui touche tout le monde : les relations intra et inter-familiales au sens large (familles biologiques ou affectives).

Afin de traiter frontalement et sans tabou ces questions, la metteuse en scène a choisi la forme du conte musical.

Pour cette création, Gabrielle Gonzalez a travaillé avec les classes (8-11 ans) de Mme Bénédicte Guiraud et Mme Marina Chaumontet de l’école Samuel Paty à Montpellier.

Synopsis :

Le temps passe vite, trop vite parfois. On ne sait plus pourquoi on s’est perdu de vue. Alors on décide de retrouver. Toutes les familles sont réunies et, dans le feu des retrouvailles, on décide pour les autres, sans prendre en compte leur avis. Les oubliés se vengent… et la fête dégénère ! Ambiance familiale garantie!

Tout public.

Début : 2025-05-27T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-05-27T18:30:00.000+02:00

Maison Pour Tous Caillens Pl. de Tibériade, 34070 Montpellier Prés d’Arènes Montpellier 34078 Hérault