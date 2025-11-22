Les Mini-Croqueurs d’Histoires Je suis malade Médiathèque Tarnos Les Temps Modernes Tarnos
Les Mini-Croqueurs d’Histoires Je suis malade Médiathèque Tarnos Les Temps Modernes Tarnos samedi 22 novembre 2025.
Les Mini-Croqueurs d’Histoires Je suis malade
Médiathèque Tarnos Les Temps Modernes Allée du Fils Tarnos Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Moment d’éveil culturel au travers des histoires, du sensoriel et des comptines pour les enfants de moins de 3 ans et leurs parents (pour les 0-2 ans).
Réservation dès le 22 novembre sur place ou par téléphone.
RDV à 16h30 (durée 30 min). .
Médiathèque Tarnos Les Temps Modernes Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43
English : Les Mini-Croqueurs d’Histoires Je suis malade
German : Les Mini-Croqueurs d’Histoires Je suis malade
Italiano :
Espanol : Les Mini-Croqueurs d’Histoires Je suis malade
L’événement Les Mini-Croqueurs d’Histoires Je suis malade Tarnos a été mis à jour le 2025-10-23 par OT Seignanx