Les Mini-Croqueurs d’Histoires Je suis malade Médiathèque Tarnos Les Temps Modernes Tarnos

Les Mini-Croqueurs d'Histoires Je suis malade

Médiathèque Tarnos Les Temps Modernes Allée du Fils Tarnos Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Moment d'éveil culturel au travers des histoires, du sensoriel et des comptines pour les enfants de moins de 3 ans et leurs parents (pour les 0-2 ans).

Réservation dès le 22 novembre sur place ou par téléphone.

RDV à 16h30 (durée 30 min).

Médiathèque Tarnos Les Temps Modernes Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43

