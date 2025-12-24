Les Mini-Croqueurs d’Histoires | Personnages de contes, Médiathèque Tarnos Les Temps Modernes Tarnos
Les Mini-Croqueurs d’Histoires | Personnages de contes, Médiathèque Tarnos Les Temps Modernes Tarnos samedi 24 janvier 2026.
Les Mini-Croqueurs d’Histoires | Personnages de contes
Médiathèque Tarnos Les Temps Modernes Allée du Fils Tarnos Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Moment d’éveil culturel au travers des histoires, du sensoriel et des comptines pour les enfants de moins de 3 ans et leurs parents.
Réservation dès le 20 janvier sur place ou par téléphone.
RDV à 10h30 (durée 30 min). .
Médiathèque Tarnos Les Temps Modernes Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Mini-Croqueurs d’Histoires | Personnages de contes
L’événement Les Mini-Croqueurs d’Histoires | Personnages de contes Tarnos a été mis à jour le 2025-12-21 par OT Seignanx