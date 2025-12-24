Les Mini-Croqueurs d’Histoires | Personnages de contes, Médiathèque Tarnos Les Temps Modernes Tarnos

Les Mini-Croqueurs d’Histoires | Personnages de contes

Médiathèque Tarnos Les Temps Modernes Allée du Fils Tarnos Landes

Tarif : – – EUR

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Moment d’éveil culturel au travers des histoires, du sensoriel et des comptines pour les enfants de moins de 3 ans et leurs parents.

Réservation dès le 20 janvier sur place ou par téléphone.

RDV à 10h30 (durée 30 min). .

