Les Mini-Croqueurs d’Histoires Petites bêtes au jardin Médiathèque Tarnos Les Temps Modernes Tarnos

Les Mini-Croqueurs d’Histoires Petites bêtes au jardin

Médiathèque Tarnos Les Temps Modernes Allée du Fils Tarnos Landes

Moment d’éveil culturel au travers des histoires, du sensoriel et des comptines pour les enfants de moins de 3 ans et leurs parents (pour les 0-2 ans).

Réservation dès le 17 février sur place ou par téléphone.

RDV à 10h30 (durée 30 min). .

Médiathèque Tarnos Les Temps Modernes Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43

English : Les Mini-Croqueurs d’Histoires Petites bêtes au jardin

