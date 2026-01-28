Les Mini-Croqueurs d’Histoires Petites bêtes au jardin Médiathèque Tarnos Les Temps Modernes Tarnos
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Moment d’éveil culturel au travers des histoires, du sensoriel et des comptines pour les enfants de moins de 3 ans et leurs parents (pour les 0-2 ans).
Réservation dès le 17 février sur place ou par téléphone.
RDV à 10h30 (durée 30 min). .
Médiathèque Tarnos Les Temps Modernes Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43
