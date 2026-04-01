Les mini explorateurs fabrication guirlande de printemps Gavray Gavray-sur-Sienne
Les mini explorateurs fabrication guirlande de printemps Gavray Gavray-sur-Sienne mardi 21 avril 2026.
Les mini explorateurs fabrication guirlande de printemps
Gavray 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 09:30:00
fin : 2026-04-21 11:30:00
Date(s) :
2026-04-21
Groupe de parents de jeunes enfants. Nous proposons des activités manuelles et sensorielles, livres et jeux pour enfants. .
Gavray 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 2 33 70 46 96 gavray.famillesrurales@gmail.com
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English : Les mini explorateurs fabrication guirlande de printemps
L’événement Les mini explorateurs fabrication guirlande de printemps Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-03-25 par Coutances Tourisme