Les mini joueurs

Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-15 18:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-26

Prêts à jouer et à vous amuser ?

La bibliothèque t’invite à découvrir plein de jeux de société rigolos avec tes copains !

Viens relever des défis, rire, et peut-être devenir le champion des jeux !

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Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr

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English :

Ready to play and have fun?

The library invites you to discover lots of fun board games with your friends!

Come and meet the challenges, have a laugh, and maybe become the games champion!

L’événement Les mini joueurs Cognac a été mis à jour le 2026-03-21 par Destination Cognac