Les mini joueurs Médiathèque de Cognac Cognac
Les mini joueurs Médiathèque de Cognac Cognac mercredi 15 juillet 2026.
Les mini joueurs
Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-07-15 18:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-08-26
Prêts à jouer et à vous amuser ?
La bibliothèque t’invite à découvrir plein de jeux de société rigolos avec tes copains !
Viens relever des défis, rire, et peut-être devenir le champion des jeux !
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Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr
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English :
Ready to play and have fun?
The library invites you to discover lots of fun board games with your friends!
Come and meet the challenges, have a laugh, and maybe become the games champion!
L’événement Les mini joueurs Cognac a été mis à jour le 2026-03-21 par Destination Cognac