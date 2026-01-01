Les mini-mercredis Mille et une figures Fondation Vincent van Gogh Arles Arles

Les mini-mercredis Mille et une figures

Mercredi 7 janvier 2026 de 15h30 à 16h30. Fondation Vincent van Gogh Arles 35 Rue Dr Fanton Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Visite Mille et une figures, le portrait chez Van Gogh et Nathanaëlle Herbelin dans le cadre des mini-mercredis.

Les mini-mercredis sont des visites adaptées aux enfants de 4 à 6 ans, pour découvrir le monde de l’art avec nos médiatrices le mercredi après-midi, une fois par mois.



Grand genre, le portrait a été pendant des siècles un passage obligé dans la formation des peintres. Figer une expression, un caractère, une émotion c’est sans doute l’une des techniques les plus difficiles ! Mais grâce à Vincent van Gogh et Nathanaëlle Herbelin, nous tenterons de devenir de futurs portraitistes à leur hauteur. .

Fondation Vincent van Gogh Arles 35 Rue Dr Fanton Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 93 49 36

Visit Mille et une figures, le portrait chez Van Gogh and Nathanaëlle Herbelin as part of the mini-mercredis program.

