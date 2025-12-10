Les mini-mercredis Miroirs magiques ! Fondation Vincent van Gogh Arles Arles

Les mini-mercredis Miroirs magiques !

Mercredi 1er avril 2026 de 15h30 à 16h30. Fondation Vincent van Gogh Arles 35 Rue Dr Fanton Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Visite Miroirs magiques ! Autour du travail d’Ann Veronica Janssens dans le cadre des mini-mercredis.

Les mini-mercredis sont des visites adaptées aux enfants de 4 à 6 ans, pour découvrir le monde de l’art avec nos médiatrices le mercredi après-midi, une fois par mois.



Reflets, luminosité et transparence l’artiste britannique Ann Veronica Janssens sculpte la lumière. Chacun de nos mouvements créera une nouvelle relation avec ces miroirs aussi magiques que colorés. À notre tour de jouer avec la lumière et nos reflets ! .

Fondation Vincent van Gogh Arles 35 Rue Dr Fanton Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 93 08 08 christine.taris@fvvga.org

Visit: Magic mirrors! Around the work of Ann Veronica Janssens as part of the mini-mercredis program.

