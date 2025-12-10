Les mini-mercredis Papier à l’être Fondation Vincent van Gogh Arles Arles

Les mini-mercredis Papier à l’être

Mercredi 4 février 2026 de 15h30 à 16h30. Fondation Vincent van Gogh Arles 35 Rue Dr Fanton Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Visite Papier à l’être, autour du travail de James Castle dans le cadre des mini-mercredis.

Les mini-mercredis sont des visites adaptées aux enfants de 4 à 6 ans, pour découvrir le monde de l’art avec nos médiatrices le mercredi après-midi, une fois par mois.



James Castle est un artiste américain sourd-muet qui a grandi à la campagne. Son imagination lui a permis de s’évader et créer des dessins et autres petits personnages, avec ce qu’il avait sous la main. C’est ainsi que sont nées ses poupées, telles des marionnettes qui lui permettaient de raconter des tas d’histoires. Maintenant c’est à toi de jouer plie, colle, recycle, dessine, imagine… et donne vie à tes propres petits êtres en papier ! .

Fondation Vincent van Gogh Arles 35 Rue Dr Fanton Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 93 49 36

English :

Papier à l’être visit, based on the work of James Castle as part of the mini-mercredis program.

