Les mini-mercredis Un jardin extraordinaire Fondation Vincent van Gogh Arles Arles

Les mini-mercredis Un jardin extraordinaire

Mercredi 11 mars 2026 de 15h30 à 16h30. Fondation Vincent van Gogh Arles 35 Rue Dr Fanton Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 15:30:00

fin : 2026-03-11 16:30:00

Date(s) :

2026-03-11

Visite Un jardin extraordinaire, autour des fleurs de Van Gogh et de Simone Fattal dans le cadre des mini-mercredis.

Les mini-mercredis sont des visites adaptées aux enfants de 4 à 6 ans, pour découvrir le monde de l’art avec nos médiatrices le mercredi après-midi, une fois par mois.



Van Gogh est connu pour son amour de la nature, en particulier pour les fleurs qu’il a su immortaliser avec ses couleurs lumineuses. Dans ses lettres, il en parle souvent à ses amis.

Ce sujet continue d’ailleurs d’inspirer les artistes d’aujourd’hui. Es-tu prêt à te promener dans leur jardin extraordinaire et à t’en inspirer ? .

Fondation Vincent van Gogh Arles 35 Rue Dr Fanton Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 93 08 08 christine.taris@fvvga.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Visit: Un jardin extraordinaire, around the flowers of Van Gogh and Simone Fattal as part of the mini-mercredis program.

L’événement Les mini-mercredis Un jardin extraordinaire Arles a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de Tourisme d’Arles