Les minorités ethniques du Nord Vietnam MJC Héritan Mâcon

Les minorités ethniques du Nord Vietnam

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-08 14:30:00

fin : 2025-12-08

Date(s) :

2025-12-08

Un voyage esthétique et reposant, dans les rizières du nord Vietnam, sous la frontière de la Chine.

Nous sommes partis quatre semaines en moto pour rencontrer les populations locales, en particulier les minorités ethniques Dzao, Tays, H’mongs, Lolos noirs et les enfants présents dans les champs pendant les vacances scolaires.

Un périple à la fois zen et sportif au pays du sourire…

De belles rencontres avec les paysans, des images de quiétude dans les campagnes en pleine récolte du maïs et repiquage du riz. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

English : Les minorités ethniques du Nord Vietnam

German : Les minorités ethniques du Nord Vietnam

Italiano :

Espanol :

L’événement Les minorités ethniques du Nord Vietnam Mâcon a été mis à jour le 2025-11-04 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès