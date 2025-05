Les Mioches au ciné Les petits singuliers – Lens, 14 mai 2025 07:00, Lens.

Pas-de-Calais

Les Mioches au ciné Les petits singuliers 99 rue Paul Bert Lens Pas-de-Calais

2025-05-14

2025-05-14

2025-05-14

« Les mioches au cinoche », c’est le festival du cinéma pour enfant sur l’agglomération de Lens-Liévin !

Un programme de 4 courts métrages Prix du jury au Festival international du film d’animation d’Annecy 2022

De Jan Gadermann, Sonia Gerbeaud, Meinardas Valkevičius, Thorsten Droessler et Manuel Schroeder (2024)

Les 4 histoires racontées successivement célèbrent la singularité à travers des personnages uniques et captivants. On y rencontre Laïka, astronaute et Nemo, un petit garçon qui vit dans un phare ; il y a aussi Paolo dont les pleurs font pousser des fleurs, Patrick qui attend d’être adopté et un nouveau camarade de classe à tête d’éléphant… Des récits sensibles et poétiques à découvrir absolument pour offrir aux plus jeunes des modèles d’acceptation et d’empathie qui aident à bien grandir ! .

99 rue Paul Bert

Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 18 62 62

English :

« Les mioches au cinoche » is the children’s film festival in the Lens-Liévin conurbation!

German :

« Les mioches au cinoche », das ist das Kinderfilmfestival im Großraum Lens-Liévin!

Italiano :

« Les mioches au cinoche » è il festival del cinema per bambini dell’agglomerato di Lens-Liévin!

Espanol :

« Les mioches au cinoche » es el festival de cine infantil de la aglomeración Lens-Liévin

