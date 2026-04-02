Les Mioches au Cinoche Les Tourouges et les Toubleus Liévin
Les Mioches au Cinoche Les Tourouges et les Toubleus Liévin mercredi 15 avril 2026.
Liévin
Les Mioches au Cinoche Les Tourouges et les Toubleus
place Gambetta Liévin Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Les mioches au cinoche , c’est le festival du cinéma pour enfant sur l’agglomération de Lens-Liévin !
Film d’animation de Samantha Cutler
Sur une lointaine planète vivaient un Toubleu et une Tourouge et ils tombèrent amoureux. Malheureusement pour eux, les Tourouges et les Toubleus se détestent depuis des générations. .
place Gambetta Liévin 62800 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 44 85 10 arcenciel@lievin.fr
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English :
Les mioches au cinoche is the children’s film festival in the Lens-Liévin conurbation!
L’événement Les Mioches au Cinoche Les Tourouges et les Toubleus Liévin a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme de Lens-Liévin
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