Lens

LES MIOCHES AU CINOCHE Princes et Princesses

99 rue Paul Bert Lens Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Film d’animation de Michel Ocelot (2000)

Dans un cinéma désaffecté, un jeune garçon, une jeune fille et un vieux projectionniste se retrouvent le soir pour imaginer des histoires et des aventures palpitantes. Modernisation des Mille et Une nuits, ce film sublime de Michel Ocelot (Kirikou et la Sorcière) réalisé en ombres chinoises, propose six contes qui nous ferons voyager sur tous les continents et à toutes les époques, de l’Egypte antique au Japon médiéval. .

99 rue Paul Bert Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 18 62 62

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English :

Animated film by Michel Ocelot (2000)

L’événement LES MIOCHES AU CINOCHE Princes et Princesses Lens a été mis à jour le 2025-12-27 par Office de Tourisme de Lens-Liévin