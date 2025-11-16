Les miques du Périgord vous invitent Excideuil
Les miques du Périgord vous invitent Excideuil dimanche 16 novembre 2025.
Journée conviviale autour des traditions culinaires, démonstration, atelier cuisine, histoire, goûter et musique à danser. Avec Monique Burg, Evandro Martin et Edemar Miqueta . Tout public.
9h fabrication et démonstration par les artistes des miques périgourdines.
10h atelier de cuisine de miques.
13h repas de miques viandes &/ou légumes + un verre (10€), sur réservation.
14h30 Une histoire de mique par Monique Burg.
16h goûter miques.
Au fil de la journée intermèdes musicaux à danser.
Exposition photographique des artistes en résidence Evandro Martin et Edemar Miqueta sur les traditions culinaires du Périgord.
Buvette et boissons chaudes.
Halle municipale Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 20 contact@lesgrandesfenetres.fr
Italiano :
Una giornata di tradizioni culinarie, dimostrazioni, laboratori di cucina, storia, spuntini e musica da ballare. Con Monique Burg, Evandro Martin e Edemar Miqueta. Per tutte le età.
