Les miques du Périgord vous invitent Excideuil dimanche 16 novembre 2025.

Journée conviviale autour des traditions culinaires, démonstration, atelier cuisine, histoire, goûter et musique à danser. Avec Monique Burg, Evandro Martin et Edemar Miqueta . Tout public.
9h fabrication et démonstration par les artistes des miques périgourdines.
10h atelier de cuisine de miques.
13h repas de miques viandes &/ou légumes + un verre (10€), sur réservation.
14h30 Une histoire de mique par Monique Burg.
16h goûter miques.
Au fil de la journée intermèdes musicaux à danser.
Exposition photographique des artistes en résidence Evandro Martin et Edemar Miqueta sur les traditions culinaires du Périgord.
Buvette et boissons chaudes.
Tout public.   .

Halle municipale Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 20  contact@lesgrandesfenetres.fr

Italiano :

Una giornata di tradizioni culinarie, dimostrazioni, laboratori di cucina, storia, spuntini e musica da ballare. Con Monique Burg, Evandro Martin e Edemar Miqueta. Per tutte le età.

