Les Misérables – cie Les Batteurs de Pavés Maison des associations, Bruz Bruz Dimanche 29 juin, 17h45 Gratuit, sans réservation

Raconter une histoire aussi triste et sombre que Les Misérables de Victor Hugo maintenant, est-ce une bonne idée? Oh que oui, et on va même rigoler !

_Dans le cadre du Week-end Buissonnier du Grand Logis_

**Librement inspiré de Victor Hugo**

Raconter une histoire aussi triste et sombre que Les Misérables de Victor Hugo maintenant, est-ce une bonne idée ? Les destins dramatiques et entrelacés de Jean Valjean, Fantine, Cosette, Javert, Thénardier, Marius & Co ont-ils vraiment des choses à nous dire près de deux siècles plus tard ?

Oh que oui et on va même rigoler ! répondent les Batteurs de Pavés. Après avoir adapté à la rue Hamlet de Shakespeare ou encore Germinal de Zola, le duo revisite ce roman-phare du XIXème siècle pour en extraire un spectacle tout public et interactif bien à leur sauce, un brin clownesque et carrément déjanté !

**Lieu** : _Maison des assocations à Bruz_

Début : 2025-06-29T17:45:00.000+02:00

Fin : 2025-06-29T18:45:00.000+02:00

https://legrandlogis-bruz.fr/ accueil.grandlogis@ville-bruz.fr 0299053062

Maison des associations, Bruz 59 Av. Alphonse Legault Bruz 35170 Ille-et-Vilaine