Les Misérables en balade dans le Marais Bibliothèque Forney Paris

Savez-vous que Victor Hugo a planté l’un des décors des Misérables dans ce quartier du Marais ?

Imaginiez-vous que vous pourriez y croiser Gavroche, Cosette, Jean Valjean ou Javert ?

Entre faubourg populaire et hôtels particuliers, suivez le fil du récit raconté à votre oreille, plongez dans la langue du poète et imaginez le Marais du début du 19ème siècle. Vous serez surpris-e d’y découvrir des passages et chemins qui vous ont échappés !

Une balade ouverte à toustes les curieux-ses à partir de 12 ans.

Les Misérables en balade dans le Marais. Une promenade entre littérature et histoire proposée par Valérie Briffod, guide-conteuse.

Le samedi 03 janvier 2026

de 14h30 à 16h30

payant

15 euros.

Réservation sur la plateforme Explore Paris.

Public adultes. A partir de 12 ans.

Bibliothèque Forney 1, rue du Figuier 75004 Paris

https://www.briffodvalerie.fr/ briffodv@gmail.com