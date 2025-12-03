Les Misérables en balade dans le Marais Bibliothèque Forney Paris
Les Misérables en balade dans le Marais Bibliothèque Forney Paris samedi 3 janvier 2026.
Savez-vous que Victor Hugo a planté l’un des décors des Misérables dans ce quartier du Marais ?
Imaginiez-vous que vous pourriez y croiser Gavroche, Cosette, Jean Valjean ou Javert ?
Entre faubourg populaire et hôtels particuliers, suivez le fil du récit raconté à votre oreille, plongez dans la langue du poète et imaginez le Marais du début du 19ème siècle. Vous serez surpris-e d’y découvrir des passages et chemins qui vous ont échappés !
Une balade ouverte à toustes les curieux-ses à partir de 12 ans.
Les Misérables en balade dans le Marais. Une promenade entre littérature et histoire proposée par Valérie Briffod, guide-conteuse.
Le samedi 03 janvier 2026
de 14h30 à 16h30
payant
15 euros.
Réservation sur la plateforme Explore Paris.
Public adultes. A partir de 12 ans.
Bibliothèque Forney 1, rue du Figuier 75004 Paris
https://www.briffodvalerie.fr/ briffodv@gmail.com