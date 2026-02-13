Les Miss Tinguettes Souligné-Flacé
Les Miss Tinguettes Souligné-Flacé dimanche 15 mars 2026.
Les Miss Tinguettes
Salle des Fêtes Souligné-Flacé Sarthe
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15 15:30:00
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-15
Un spectacle de chansons d’hier et d’aujourd’hui
Lucette et Pierrette, Les “Miss Tinguettes” vous racontent, en chansons accompagnées à l’accordéon, leurs vacances, leurs hommes, leurs espoirs et désespoirs sur des refrains des années 1920 à 1960. Venez découvrir ou redécouvrir des chansons interprétées à leur époque par Frehel, Gabin, Delair, Piaf, Bourvil et Mistinguett, bien sûr ! .
Salle des Fêtes Souligné-Flacé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 6 88 49 15 92
English :
A show of songs from yesterday and today
