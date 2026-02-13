Les Miss Tinguettes Souligné-Flacé

Les Miss Tinguettes

Salle des Fêtes Souligné-Flacé Sarthe

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2026-03-15 15:30:00

fin : 2026-03-15

2026-03-15

Un spectacle de chansons d’hier et d’aujourd’hui

Lucette et Pierrette, Les “Miss Tinguettes” vous racontent, en chansons accompagnées à l’accordéon, leurs vacances, leurs hommes, leurs espoirs et désespoirs sur des refrains des années 1920 à 1960. Venez découvrir ou redécouvrir des chansons interprétées à leur époque par Frehel, Gabin, Delair, Piaf, Bourvil et Mistinguett, bien sûr ! .

Salle des Fêtes Souligné-Flacé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 6 88 49 15 92

English :

A show of songs from yesterday and today

